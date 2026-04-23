Министр обороны Китая посетит Россию и Киргизию 23−28 апреля

Дун Цзюнь примет участие во встрече глав оборонных ведомств ШОС.

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Китая Дун Цзюнь 23−28 апреля посетит с официальными визитами Россию и Киргизию, примет участие во встрече глав оборонных ведомств ШОС. Об этом сообщило Минобороны КНР.

«Министр обороны КНР Дун Цзюнь 23−28 апреля по приглашению принимающих сторон посетит Россию и Киргизию, а также примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран ШОС, которая пройдет в Бишкеке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны КНР в WeChat.

Сообщается, что министр обороны КНР проведет встречи с главами делегаций стран ШОС для обмена мнениями по международной и региональной ситуации, а также перспективах сотрудничества в области обороны и безопасности.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше