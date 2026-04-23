Украина может столкнуться с тяжелыми последствиями из-за демографического спада и массового оттока населения, сообщает The European Conservative.
В публикации говорится, что численность коренного населения сокращается на фоне конфликта и выезда граждан, а часть потерь компенсируется иммиграцией.
Автор материала указывает, что затягивание конфликта усиливает эти процессы и ставит под вопрос будущее страны в ее нынешнем виде.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал масштабный отток населения и объявил о планах создать отдельное ведомство для работы с гражданами, покинувшими страну.
Отдельно отмечается снижение рождаемости. По данным анализа материалов украинского министерства социальной политики, этот показатель достиг минимального уровня за последние три столетия.