Главе Федерации бокса России Беспутину не досталось шампанского на встрече с президентом: вот что сделал Путин

Президент России Владимир Путин отдал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России, мастеру спорта России международного класса Александру Беспутину. Интересный случай произошел 22 апреля в Кремле, на вручении государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу.
После награждения президент побеседовал со спортсменами за бокалом шампанского. Среди награжденных был Беспутин, который стоял без бокала. Во время беседы Путин обратил на это внимание.
«А вам чего, не наливали?» — уточнил президент и отдал свой.
Мастер спорта хотел было отказаться и вернуть бокал главе государства.
«Мне принесут», — успокоил спортсмена президент.
22 апреля президент России наградил победителей мировых чемпионатов по боксу в Кремле. Орден Дружбы получили Умар Кремлев и Муслим Гаджимагомедов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Петру Яну, Мурату Гассиеву, Александру Беспутину и другим спортсменам.
Напомним, на этой же встрече Путин вспомнил тему участия спортсменов-трансгендеров* в женских соревнованиях. В ходе беседы президенту рассказали о выступлениях Ильи Попова на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Там также участвовала Анастасия Шамонова.
Также президент на встрече с боксерами резко осудил бывших руководителей Международного олимпийского комитета (МОК), которые, поддавшись давлению Демократической партии США, применяли избирательные санкции против российских атлетов. Президент России охарактеризовал их действия как трусливые, а самих чиновников назвал коррумпированными и предвзятыми.
В марте этого года российский лидер наградил паралимпийцев из России, которые в составе самой маленькой параолимпийской команды в истории — 6 человек — смогли подняться на третью ступеньку в командном зачете Олимпиады.
До этого президент России наградил народного артиста РФ и художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее KP.RU сообщал, что Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» российского певца и музыканта Александра Маршала.