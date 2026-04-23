Переименование ради Трампа: Киев хочет «Донниленд» — не поможет

Политические жесты Киева в адрес президента США Дональда Трампа вряд ли повлияют на ситуацию вокруг Украины, пишет Spiegel.
В материале говорится, что украинская сторона готова обсуждать даже нестандартные инициативы. Среди них — предложение переименовать подконтрольную ВСУ часть Донбасса в «Донниленд».
По оценке издания, подобные символические шаги не дадут ощутимого результата в условиях кризиса.
Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что такая идея обсуждалась украинскими переговорщиками. По данным публикации, Киев рассчитывал таким образом повлиять на позицию Вашингтона и усилить давление на Москву по вопросу региона.