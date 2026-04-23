Россиян предупредили, что ждёт оставляющих мусор на лестничной площадке

Лестничная площадка в подъезде является общим имуществом собственников многоквартирного дома. Они должны пользоваться общим имуществом, соблюдая санитарно-эпидемиологические и пожарные требования. Наказание за оставление мусорного мешка на лестничной площадке регламентируется несколькими статьями КоАП РФ.
Об этом рассказал в беседе с RT Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.
«В силу ст. 6.4 КоАП РФ граждане, нарушающие санитарно-эпидемиологические требования, могут заплатить штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Мусор является пожароопасным, поэтому, согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение гражданами требований пожарной безопасности влечёт за собой штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — предупредил специалист.
Он посоветовал попытаться решить данный вопрос мирным путём, предварительно поговорив с соседом.
«При этом разговор должен быть конструктивным, не содержать оскорблений и взаимных угроз, а также учитывать интересы не только свои, но и соседей», — добавил эксперт.
Также для урегулирования проблемы собеседник RT порекомендовал собрать доказательства: фотографии и/или видеозаписи.
«Далее необходимо составить заявление на соседа, приложив подтверждающие доказательства. В заявлении указать номер квартиры нарушителя, Ф. И. О. собственника квартиры (либо Ф. И. О. квартирантов в случае сдачи собственником жилья внаём), частоту появления отходов на лестничной клетке», — объяснил Машаров.
По его словам, заявление можно направить в МЧС и в Роспотребнадзор.
