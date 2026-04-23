Пентагон намерен втрое нарастить закупки ракет AIM-9X Sidewinder

А ранее Пентагону предложили увеличить бюджет секретной группы DAWG в 242 раза — с $225 миллионов до $54,6 миллиарда к 2027 году. Большая часть бюджета в размере 53,6 миллиарда долларов будет выделена вне стандартных процедур. Это ускорит разработку и внедрение беспилотных и автономных военных систем. В итоге оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы США вырастут на 63%. Новая программа поглотит 41% из этого прироста.