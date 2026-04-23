Командир Солдат: участники «Потока» подбадривали друг друга в газопроводе

КУРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, которые участвовали в операции «Поток» по освобождению Суджи Курской области, подбадривали друг друга, находясь около шести дней в газопроводе. Об этом ТАСС сообщил командир диверсионно-разведывательной группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Солдат.
«Все на позитиве шли, даже в каких-то ситуациях, когда кислород заканчивался, плохо становилось, каждый как-то друг друга подбадривал. Потому что все вместе, мы шли своей командой, то есть это тоже большую роль играет, когда идешь на какую-то боевую задачу», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, находиться в своей команде, с людьми, с которыми знаком, делишь быт и боевые задачи, было проще. «Единственный страх, стыд, который был у меня, — не выйти оттуда, погибнуть. Я лучше погибну в бою, чем где-то по дороге», — добавил Солдат.