Попытка бегства ВСУ из Гришина сорвалась: войска зажали в «бутылочном горлышке»

Украинские войска пытались покинуть Гришино в момент, когда населенный пункт оказался почти полностью блокирован, передает ТАСС со ссылкой на командира штурмовой роты 35-й бригады группировки «Центр» Владимира Голубца.
По его словам, для выхода оставался узкий участок, который находился под контролем российских подразделений.
Командир отметил, что артиллерия перекрыла направления с запада и востока, а единственный проход контролировался с воздуха. При попытках движения по нему наносились удары.
21 апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР.
