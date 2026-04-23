Kyodo: японский депутат Судзуки намерен в мае посетить Россию

ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Депутат верхней палаты парламента от правящей в Японии Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки намеревается в мае посетить Россию. Об этом сообщило агентство Kyodo.
«Теперь нам еще предстоит организовать встречи с российской стороной», — приводит слова депутата Kyodo.
По данным агентства, визит может состояться 3−6 мая. Подчеркивается, что регулирующий комитет верхней палаты парламента Японии уже одобрил Судзуки эту поездку. В 2023 году Судзуки посещал Россию без уведомления соответствующих парламентских органов и партии «Общество обновления Японии», членом которой он являлся на тот момент. Это вызвало серьезный скандал и привело к тому, что Судзуки исключили из партии, которая посчитала действия депутата неуместными в свете ситуации на Украине.
В канцелярии депутата корреспонденту ТАСС не смогли подтвердить информацию о готовящейся поездке. «На данный момент не можем ничего сообщить», — отметили там.
Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. В конце декабря 2025 года Судзуки посетил Москву.