Глава Минобороны Китая посетит Россию и Киргизию с 23 по 28 апреля

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на китайское оборонное ведомство.
«Министр обороны КНР Дун Цзюнь с 23 по 28 апреля по приглашению соответствующих стран посетит Россию и Киргизию», — говорится в заявлении.
Представители министерства пояснили, что во время визита в Киргизию Дун Цзюнь примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Ранее газета New York Times сообщала, что Россия и Китай опережают Соединённые Штаты в создании высокотехнологичных дронов.