Глава Минобороны Китая посетит Россию и Киргизию с 23 по 28 апреля

Министр обороны КНР Дун Цзюнь с 23 по 28 апреля совершит официальные визиты в Россию и Киргизию.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на китайское оборонное ведомство.

«Министр обороны КНР Дун Цзюнь с 23 по 28 апреля по приглашению соответствующих стран посетит Россию и Киргизию», — говорится в заявлении.

Представители министерства пояснили, что во время визита в Киргизию Дун Цзюнь примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Ранее газета New York Times сообщала, что Россия и Китай опережают Соединённые Штаты в создании высокотехнологичных дронов.