ВМС США открыли огонь: палубная пушка применена впервые за 38 лет

Американские военные при обстреле и захвате иранского торгового судна Touska применили палубную пушку — впервые за 38 лет, сообщает The War Zone со ссылкой на представителя ВМС США.
По данным издания, 19 апреля эсминец USS Spruance класса «Арли Берк» использовал 5-дюймовую установку МК-45.
Собеседник отметил, что предыдущий подтвержденный случай применения палубной артиллерии против морской цели датируется 18 апреля 1988 года — во время операции «Богомол».
Тогда американские корабли вступили в бой с иранскими силами после подрыва эсминца USS Samuel B. Roberts на мине. В ходе операции применялись ракеты и артиллерия, в результате чего были поражены иранские корабли и объекты.
Текущий инцидент произошел 20 апреля в Ормузском проливе. По словам президента США Дональда Трампа, американские военные атаковали судно Touska после того, как оно не выполнило требование изменить курс.
МИД Ирана заявил, что произошедшее является нарушением режима прекращения огня.
