Более тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров на северо-востоке Японии

Власти префектуры Иватэ на северо-востоке Японии провели эвакуацию более тысячи жителей города Оцучи, в два района которого 22 апреля зашли природные пожары. Для борьбы с огнем развернуты подразделения Сил самообороны (SDF), сообщает агентство Kyodo News.

Первый пожар вспыхнул в районе Кодзучи около 13:50 местного времени (7:50 мск). Огонь быстро охватил несколько зданий и близлежащую лесную зону. Во второй половине дня еще одно возгорание было замечено примерно в 10 км от этого места на сопке в округе Кирикири. Оттуда вывезены семьи из 566 домохозяйств.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Местная метеорологическая обсерватория дала прогноз о сильных ветрах в Оцучи в ближайшие дни.