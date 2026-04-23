Обвиненный в госизмене пленный из ВСУ рассказал, что его мать лишили выплат

Как отметил Иван Ковалев, никто не разъяснил, на каком основании ему инкриминируют государственную измену.

КУРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские власти обвинили в государственной измене попавшего в плен в Курской области военнослужащего ВСУ, оставив его мать без денежного довольствия. Об этом ТАСС рассказал непосредственно сам военнопленный Иван Ковалев из 22-й отдельной мехбригады ВСУ.

«[Матери] сразу пришло [уведомление], что я пропал без вести, потом, что в плену. Из-за того, что признали, что я в плену, маме приходило денежное довольствие. И в какой-то момент просто [больше] ничего не приходит. Мама подала запрос на горячую линию Министерства обороны Украины, и ей спустя несколько дней пришло уведомление, что мне инкриминируют госизмену», — сказал он в рамках проекта «Украина пропадает без вести».

По его словам, матери никто не обосновал, почему он был обвинен в государственной измене.

«Так как я был взят в плен на территории Курской области, мне [в России] инкриминируют 205 статью УК РФ (“террористический акт”). Получается, что с этой стороны я террорист, с той стороны — госизменник», — добавил пленный.