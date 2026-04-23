AP: экс-советнику штаба Трампа выплатят $1,25 млн по делу о тайной слежке

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США заключило мировое соглашение с политическим консультантом Картером Пейджем, который являлся советником избирательного штаба Дональда Трампа во время президентской гонки 2016 года, по делу о тайной слежке в рамках расследования якобы вмешательства РФ в американские выборы. Ведомство выплатит ему $1,25 млн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Пейдж в 2020 году подал судебный иск, в котором говорилось, что Минюст и входящее в его структуру Федеральное бюро расследований не имели оснований проводить расследование и слежку за ним. Как отмечает агентство, 22 апреля американская администрация уведомила Верховный суд о достижении соглашения с Пейджем по иску против федерального правительства.
Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.