Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красную площадь закрывают: в Москве начали монтаж к параду Победы

В Москве на Красной площади начали устанавливать трибуны для гостей парада Победы и праздничные декорации, передает ТАСС.

В Москве на Красной площади начали устанавливать трибуны для гостей парада Победы и праздничные декорации, передает ТАСС.

На месте работает спецтехника, доступ на площадь по состоянию на утро среды ограничен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что список гостей объявят после получения подтверждений. По его словам, ожидается участие представителей дружественных стран.

Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая, само мероприятие традиционно пройдет 9 мая.

О намерении приехать в Москву ранее заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил участие в торжествах во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 12 апреля.

Читайте также: Беспилотники ВСУ против парада Победы: в Госдуме оценили риск атак на 9 Мая.

