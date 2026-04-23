Красную площадь закрывают: в Москве начали монтаж к параду Победы

В Москве на Красной площади начали устанавливать трибуны для гостей парада Победы и праздничные декорации, передает ТАСС.
На месте работает спецтехника, доступ на площадь по состоянию на утро среды ограничен.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что список гостей объявят после получения подтверждений. По его словам, ожидается участие представителей дружественных стран.
Генеральная репетиция парада запланирована на 7 мая, само мероприятие традиционно пройдет 9 мая.
О намерении приехать в Москву ранее заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил участие в торжествах во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 12 апреля.
