Миронов предложил обнулить ставку ипотеки для молодых многодетных семей

Ставка семейной ипотеки для молодых многодетных семей должна быть обнулена, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, если люди в молодом возрасте до 35 лет решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать.
Также Миронов добавил, что ставка семейной ипотеки должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей — 6% для детей с одним ребёнком, 4% — для семей с двумя детьми, 2% — с тремя детьми.
«Такие изменения в семейной программе действительно будут работать на рождаемость. Надеюсь, что правительство учтёт их в своих опросах и решениях», — цитирует парламентария ТАСС.
Ранее в Госдуме уже предложили снижать ставку по ипотеке до 0% при рождении четвёртого ребёнка.
Между тем в Минфине России сообщили, что программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространится на участников СВО, служащих в приграничных районах, а также на некоторых медработников.