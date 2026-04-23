Китай назвал провокацией визит японских депутатов в храм Ясукуни

Ясукуни-дзиндзя («храм мира в стране») — построенное в Токио в 1869 году синтоистское святилище. В отличие от остальных храмов оно находится в ведении военных. В храме поклоняются душам воинов, погибших за императора, который и является в нем верховным божеством. Среди почитаемых в святилище имеется несколько японских военачальников, признанных международным трибуналом военными преступниками.