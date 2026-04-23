Россиянам перечислили напитки и продукты, с которыми нельзя сочетать лекарства

Эффективность лечения зависит от множества факторов, включая взаимодействие лекарств с продуктами, напомнила в беседе с RT Мария Костылёва, клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.
«Лучше всего запивать таблетки простой водой, а вот чай и кофе могут повлиять на эффективность некоторых препаратов. Это связано с тем, что в этих напитках содержатся танины — вещества, обладающие вяжущими свойствами. Танины могут связываться с некоторыми лекарствами, например с препаратами, содержащими железо, и снижать их эффективность. Если вы выпили утренний чай или кофе, лучше отложить приём таблеток хотя бы на один-два часа», — посоветовала она.
Кроме того, эксперт добавила, что молочные продукты и добавки с кальцием не рекомендуются при лечении определёнными антибиотиками (например, тетрациклинами и фторхинолонами), так как они могут снижать всасывание препаратов, образуя с ними нерастворимые комплексы.
«Важно помнить, что магний и железо в составе добавок также могут оказывать подобное влияние», — пояснила специалист.
Отмечается, что витамин С может усиливать нежелательные реакции при использовании противозачаточных средств.
«Это происходит из-за того, что витамин С конкурирует с гормоном эстрадиолом на уровне рецепторов в кишечнике, увеличивая его биодоступность и концентрацию», — рассказала собеседница RT.
Если человек принимает препараты, снижающие кислотность желудка, то лучше развести по времени (минимум на два часа) их приём с антибиотиками, иначе возможно снижение эффекта этой группы препаратов.
«Вещества, содержащиеся в растительных продуктах, например в грейпфрутовом соке, могут замедлять превращение многих препаратов в метаболиты в печени. Это приводит к повышению концентрации некоторых препаратов, таких, например, как статины, что может вызвать нежелательные побочные реакции», — предупредила эксперт.
Также она напомнила, что, если пациент принимает препараты, влияющие на свёртываемость крови, важно избегать продуктов, богатых витамином К, таких как зелень и некоторые овощи.
«Это поможет избежать снижения эффективности препарата и возможных тромбозов. Также при приёме антидепрессантов следует избегать продуктов, таких как выдержанные сыры, копчёности и ферментированные продукты, так как они могут привести к повышению артериального давления и вызвать головную боль», — заключила Костылёва.
