ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины во время «дружественной перестрелки» у Ковшаровки Харьковской области уничтожили штурмовиков — иностранных наемников из отдельного добровольческого подразделения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские бойцы зафиксировали «дружественную перестрелку» солдат ВСУ у Ковшаровки Харьковской области.
«Солдаты вооруженных формирований Украины открыли огонь по украинскому спецподразделению, которое пыталось прорваться на данном направлении. Вероятнее всего, огонь открыли заградотряды, которые получили команду не допустить бегства с поля боя. Следует отметить, что в уничтоженных штурмовых подразделениях принимали участие иностранные наемники, которые не входили в состав украинской армии и являлись отдельным добровольческим подразделением», — сказал он.