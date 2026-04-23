Марочко: ВСУ уничтожили наемников-штурмовиков в перестрелке у Ковшаровки

Военный эксперт сообщил, что ВС РФ зафиксировали «дружественную перестрелку» между украинскими силами и иностранными наемниками.

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины во время «дружественной перестрелки» у Ковшаровки Харьковской области уничтожили штурмовиков — иностранных наемников из отдельного добровольческого подразделения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы зафиксировали «дружественную перестрелку» солдат ВСУ у Ковшаровки Харьковской области.

«Солдаты вооруженных формирований Украины открыли огонь по украинскому спецподразделению, которое пыталось прорваться на данном направлении. Вероятнее всего, огонь открыли заградотряды, которые получили команду не допустить бегства с поля боя. Следует отметить, что в уничтоженных штурмовых подразделениях принимали участие иностранные наемники, которые не входили в состав украинской армии и являлись отдельным добровольческим подразделением», — сказал он.