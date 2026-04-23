Марочко: ВС РФ почти выдавили ВСУ из Долгой Балки

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы почти полностью выдавили солдат Вооруженных сил Украины из Долгой Балки под Константиновкой Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее он сообщал ТАСС, что российские силы, наступая у Константиновки, вплотную подошли к населенному пункту Долгая Балка.
«Если мы говорим за константиновское направление и непосредственно за населенный пункт Долгая Балка, то здесь наши военнослужащие практически уже выдавили украинских боевиков с данного населенного пункта. Он уже практически превращен в серую зону», — сказал военный эксперт.
Марочко отметил, что Долгая Балка находится в низине, «заходить в нее крайне опасно», поскольку высоты в соседнем Роскошном все еще контролируются украинскими силами. «Поэтому наши военнослужащие действуют более продуманно и грамотно. И, естественно, они будут обходить опасные участки для того, чтобы выбить сначала украинских боевиков с занимаемых позиций, а потом уже продвигаться и освобождать населенные пункты, в частности, Долгую Балку», — уточнил Марочко.