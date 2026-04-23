Россия имеет право на ответ на фоне предоставления странами НАТО своей территории для ударов по РФ. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода, комментируя атаки ВСУ на порт Усть-Луга.
По словам эксперта, речь идет не об использовании Киевом воздушного пространства НАТО, а о том, что именно альянс использует Украину как инструмент для нанесения ударов по российской территории.
«В любом случае, это акт агрессии. Если это происходит на их территории, то Россия имеет полное право, согласно международному праву, на ответные действия», — сказал аналитик в интервью на YouTube-канале.
Слебода добавил, что НАТО демонстрирует провокационные шаги и закрепила за собой статус «бумажного тигра».
Ранее интервью KP.RU политолог Алексей Чадаев отметил, что если подтвердится участие Эстонии и Финляндии в атаках, России предстоит рассмотреть вопрос о контроле воздушного пространства этих стран для обеспечения безопасности объектов в Ленинградской области.