Взрывы и тревога: Самарская область под атакой дронов второй день подряд

Самарская область вторую ночь подряд подвергается атакам беспилотников. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В Самаре, по словам местных жителей, слышны взрывы и звук двигателей в небе. После одного из ударов в многоэтажном доме выбило стекла на верхних этажах.
О взрывах также сообщают жители Новокуйбышевска.
В регионе объявлена воздушная тревога. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы.
Официальная информация о последствиях и пострадавших не приводится, обстоятельства уточняются.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.