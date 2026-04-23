Суд во Владивостоке оставил в силе приговор в 24 года колонии Олегу Кану

Приморский краевой суд оставил в силе срок в 24 года лишения свободы для бизнесмена Олега Кана по делу о контрабанде краба, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
Оленева пояснила, что в ходе апелляции приговор дополнили указанием об осуждении за организацию убийства.
По её словам, суд также постановил конфисковать в доход государства 4,26 млрд рублей и поручил международный розыск фигуранта профильному управлению ФСИН России по Сахалинской области.
«В остальном приговор оставить без изменения», — отметила Оленева.
Ранее суд заочно приговорил Олега Кана к 24 годам колонии.
Также сообщалось, что суд взыскал с него 4,2 млрд рублей за контрабанду.