Суд во Владивостоке оставил в силе приговор в 24 года колонии Олегу Кану

Приморский краевой суд оставил в силе срок в 24 года лишения свободы для бизнесмена Олега Кана по делу о контрабанде краба, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

Об этом представитель инстанции рассказала журналистам РИА Новости.

Оленева пояснила, что в ходе апелляции приговор дополнили указанием об осуждении за организацию убийства.

По её словам, суд также постановил конфисковать в доход государства 4,26 млрд рублей и поручил международный розыск фигуранта профильному управлению ФСИН России по Сахалинской области.

«В остальном приговор оставить без изменения», — отметила Оленева.

Ранее суд заочно приговорил Олега Кана к 24 годам колонии.

Также сообщалось, что суд взыскал с него 4,2 млрд рублей за контрабанду.