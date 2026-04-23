ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника в Приморье

В Приморском крае ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника главным управлением разведки Украины.
Согласно информации регионального антитеррористического комитета, 12-летний школьник купил читы (коды для победы) для одной из онлайн-игр, и после перевода денег в мессенджере Telegram ему стали приходить сообщения с угрозами.
«Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ. Угрожал, что эту информацию направит в российские правоохранительные органы, а за “молчание” нужно заплатить», — передаёт ведомство.
Отмечается, что о данном случае мальчик рассказал родителям, а они передали информацию сотрудникам ФСБ.
В марте в Иркутской области полиция предотвратила вовлечение ученицы 11 класса школы в преступную схему.