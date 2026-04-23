Дрон ВСУ ударил по жилому дому: многоэтажка в Самаре получила повреждения

Украинский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Самаре, передает телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, взрывы над городом прозвучали около получаса назад. Один из дронов ударил по дому на севере города.
Повреждены верхние этажи жилого здания, предварительно пострадали несколько квартир. Осколками также задело припаркованные транспортные средства.
На месте работают бригады скорой помощи и пожарные, оперативные службы.
Точной информации о погибших и пострадавших на данный момент нет, обстоятельства уточняются.
