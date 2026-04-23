Депутат Риги объяснил, почему Вайкуле делает антироссийские заявления

Латвийская певица Лайма Вайкуле озвучивает антироссийскую и антисоветскую повестку из‑за конъюнктуры и необходимости соответствовать политической линии Латвии, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

Латвийская певица Лайма Вайкуле озвучивает антироссийскую и антисоветскую повестку из‑за конъюнктуры и необходимости соответствовать политической линии Латвии, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов. По его словам, жить в Латвии означает следовать определённой идеологической повестке, и Вайкуле, по его мнению, вынуждена это делать.

Росликов отметил, что в России артистка чувствовала себя значительно комфортнее, была востребована и имела доступ к самым высоким кругам. Он также выразил недоумение, зачем певица предпочла Латвию стране, где её, как он считает, любили и уважали.

В латвийской медиасреде отмечают, что артисты и публичные фигуры в Прибалтике нередко сталкиваются с давлением ожиданий со стороны местного политического истеблишмента и аудитории. Эксперты указывают, что для сохранения карьеры и участия в культурной жизни страны многие вынуждены подстраиваться под доминирующий дискурс, особенно в вопросах, связанных с Россией и советским прошлым.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше