Латвийская певица Лайма Вайкуле озвучивает антироссийскую и антисоветскую повестку из‑за конъюнктуры и необходимости соответствовать политической линии Латвии, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов. По его словам, жить в Латвии означает следовать определённой идеологической повестке, и Вайкуле, по его мнению, вынуждена это делать.
Росликов отметил, что в России артистка чувствовала себя значительно комфортнее, была востребована и имела доступ к самым высоким кругам. Он также выразил недоумение, зачем певица предпочла Латвию стране, где её, как он считает, любили и уважали.
В латвийской медиасреде отмечают, что артисты и публичные фигуры в Прибалтике нередко сталкиваются с давлением ожиданий со стороны местного политического истеблишмента и аудитории. Эксперты указывают, что для сохранения карьеры и участия в культурной жизни страны многие вынуждены подстраиваться под доминирующий дискурс, особенно в вопросах, связанных с Россией и советским прошлым.
