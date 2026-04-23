Steigan: посол Украины в Польше должен быть признан персоной нон грата

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. С февраля 1943 года украинские националисты под руководством Бандеры и Шухевича начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали порядка 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.