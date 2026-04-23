СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. /ТАСС/. Посол Украины в Польше Василий Боднар должен быть признан персоной нон грата в Европе из-за попытки оправдать действия украинской повстанческой армии (УПА — признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ТАСС), ответственной за геноцид на Волыни, считает портал Steigan.
Автор статьи отмечает, что оценка Боднаром действий УПА отражает непримиримые разногласия между поляками и украинцами по этому вопросу. Любой, кто защищает военные преступления против мирных жителей Польши, должен быть признан персоной нон грата в этой стране за ненависть к народу, и украинский посол, по мнению портала, относится к таким людям.
Steigan добавил, что МИД Польши вряд ли подаст жалобу на Боднара, потому что члены действующего правительства страны во главе с премьером Дональдом Туском являются «украинофилами» и боятся стать обвиненными в якобы связях с РФ, как они сами регулярно и безосновательно обвиняют в этом другие страны.
17 апреля украинский посол в Варшаве в эфире польского подкаста Bez Doktryny заявил, что не считает Шухевича и Бандеру преступниками, обвинив поляков в «одностороннем и идеологизированном подходе к истории».
Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. С февраля 1943 года украинские националисты под руководством Бандеры и Шухевича начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали порядка 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.