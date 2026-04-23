Бо: перемирие с Ираном нужно США исключительно для перевооружения

Отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо выразил мнение, что режим прекращения огня с Ираном используется США для восстановления и усиления военного потенциала. По его оценке, пауза в боевых действиях даёт возможность нарастить ресурсы, в том числе вооружение.
Эксперт считает, что в Тегеране воспринимают такую ситуацию как стремление Вашингтона затянуть время, а не добиться реального урегулирования конфликта. По его словам, это снижает доверие к намерениям американской стороны.
Бо также отметил, что для достижения устойчивого решения США должны продемонстрировать готовность к конструктивному диалогу, однако, по его мнению, подобных шагов пока не предпринимается. В этих условиях Иран, как он считает, остаётся готовым к продолжению противостояния.
Ранее Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном на период переговорного процесса. По его словам, перемирие будет сохраняться до тех пор, пока стороны не представят свои предложения и не завершат обсуждения.