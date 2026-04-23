Над Ростовской областью за ночь сбиты два десятка БПЛА

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в семи районах региона были уничтожены два десятка БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, речь идёт о Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском и Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев объявил об угрозе атаки БПЛА в Самарской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше