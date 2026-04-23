Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия намерена создать самую сильную армию в Европе к 2039 году

Министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Документ под названием «Ответственность за Европу» доступен на сайте Бундесвера. Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент», пишет DefenceNews.

Заявленная цель немецких вооруженных сил — стать самой сильной армией в Европе до 2039 года. План развития предусматривает увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс., что в сумме составит 460 тыс. боеспособных военнослужащих.

В стратегии Россия определена как «главная угроза», документ также описывает сценарии потенциальных нападений на территорию НАТО, однако их детали засекречены. Господин Писториус объяснил, что раскрытие этих подробностей будет равносильно «добавлению Владимира Путина в наш список рассылки».

