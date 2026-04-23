Экс-помощнику штаба Трампа Пейджу присудили $1,25 млн по делу о слежке ФБР

Ещё в 2020 году Пейдж подал иск, в котором утверждал, что стал жертвой необоснованной слежки. По его словам, федеральные агенты вели за ним наблюдение в ходе расследования о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, состоявшиеся в 2016 году.
«Министерство юстиции урегулировало иск от помощника предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года, который стал объектом секретной слежки, договорившись о сумме в 1,25 миллиона долларов», — говорится в публикации.
В самом Минюсте, комментируя исход дела, признали, что разрешение на слежку за Пейджем было выдано на основе искажённой информации и носило политически мотивированный характер.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.