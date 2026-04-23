На месте обрушения дороги в Кузбассе сделали технологический проезд

Госавтоинспекция в среду сообщила, что в Новокузнецком округе на 186-м километре произошло частичное обрушение дороги, движение там перекрыли. Как следует из фото и видео, распространенных в соцсетях, в асфальтном покрытии на данном участке дороги образовались множественные глубокие ямы и провалы. Губернатор Кузбасса Илья Середюк ввел региональный режим ЧС. Движение на данной дороге закрыто.