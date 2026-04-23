Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте обрушения дороги в Кузбассе сделали технологический проезд

Дорожники сделали технологический проезд на провалившейся в Кузбассе дороге.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 23 апр — РИА Новости. Дорожные службы, работающие на участке дороги в Новокузнецком районе, где произошла деформация полотна, сделали технологический проезд к наиболее сложным участкам, сообщает дирекция автодорог Кузбасса.

Госавтоинспекция в среду сообщила, что в Новокузнецком округе на 186-м километре произошло частичное обрушение дороги, движение там перекрыли. Как следует из фото и видео, распространенных в соцсетях, в асфальтном покрытии на данном участке дороги образовались множественные глубокие ямы и провалы. Губернатор Кузбасса Илья Середюк ввел региональный режим ЧС. Движение на данной дороге закрыто.

«Дорожные службы продолжают восстанавливать дорогу на участке трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Работы ведутся в круглосуточном режиме без остановки. Специалистами уже выполнен технологический проезд для строительной техники к наиболее сложным участкам. Продолжается мониторинг осадки дорожного полотна. Сейчас необходимо обеспечить безопасный технологический проезд для движения легкового транспорта», — говорится в сообщении.