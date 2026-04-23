В ГосНИИАС рассказали о проекте интеграции БПЛА в воздушное пространство

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИ) и опытно-конструкторскую работу (ОКР), заявил РИА Новости один из главных специалистов института по беспилотным авиасистемам (БАС) Андрей Попов.
«ГосНИИАС начал выполнять научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, которая называется “Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации в воздушном пространстве класса “G”. Это разработка базовых принципов, правил о децентрализованной организации движения беспилотных авиационных систем и пилотированной авиации, которая должна завершиться в 2030 году”, — сказал Попов.
Он пояснил, что класс «G» — это нижнее воздушное пространство высотой до 3 тысяч метров над землей. «Это сейчас наиболее актуальная задача: разработать алгоритмы интеграции полетов беспилотников в это пространство», — сказал эксперт.