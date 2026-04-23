В Ростовской области за ночь уничтожили 20 беспилотников

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Уничтожено 20 БПЛА в 7 районах Ростовской области в ночь со среды на четверг, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА 7 районах: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».
По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Отмечается, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше