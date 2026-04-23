Иран усиливает риторику: КСИР заявил о готовности к новым ударам по США и Израилю

Корпус стражей исламской революции заявил о готовности проводить «операции-сюрпризы», выходящие за рамки расчетов противника, передает Tasnim.

В заявлении, приуроченном к годовщине создания структуры, отмечается, что КСИР рассматривает себя как силу, способную действовать с использованием «новых козырей» на поле боя.

Также подчеркивается, что подразделения находятся в состоянии повышенной готовности и готовы реагировать на угрозы, включая нанесение новых ударов в случае эскалации.

Ранее представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» заявил, что в случае атак со стороны США или Израиля в период перемирия иранские силы готовы нанести ответные удары по заранее определенным целям.

21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. В Тегеране при этом заявили, что не обращались с просьбой о продлении перемирия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше