SHOT: в Самаре беспилотник врезался в многоэтажный дом

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Самаре. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.
«В результате атаки один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города. Повреждены минимум три квартиры на верхних этажах. Также осколками посекло автомобили», — говорится в сообщении.
Отмечается, что около многоэтажки в данный момент работают экстренные службы.
Несколько часов назад губернатор Вячеслав Федорищев объявил об угрозе атаки БПЛА в Самарской области.
Также сообщалось, что над Ростовской областью за ночь сбиты два десятка БПЛА.
Узнать больше по теме
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.