Оперативное управление войсками США в Корее будет передано Сеулу в 2029 году

Южная Корея и США намерены выполнить условия передачи оперативного управления американским контингентом на Корейском полуострове в военное время (OPCON) не позднее первого квартала 2029 года. Об этом объявил командующий вооруженными силами США в Корее генерал Ксавьер Брансон, выступая перед профильным комитетом Палаты представителей в Вашингтоне.

«Я бы сказал, что прямо сейчас мы представили OSW (главе военного министерства Питу Хегсету.— “Ъ”) план действий, который позволит нам достичь поставленной цели не позднее второго квартала 2029 финансового года, и мы продолжим его придерживаться», — цитирует генерала агентство «Рёнхап».

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён стремится взять под контроль армейский контингент США до истечения пятилетнего срока его полномочий в 2030 году. Среди условий передачи оперативного управления — способность Южной Кореи возглавить объединенные корейско-американские силы, включая ударные группы и ПВО. Также передаче должна благоприятствовать ситуация в сфере безопасности в регионе, уточняет агентство.

Со слов Ксавьера Брансона, Сеул и Вашингтон планируют обсудить условия передачи, когда они проведут свои ключевые встречи на высоком уровне, такие как предстоящий корейско-американский диалог по интегрированной обороне и Консультативное совещание по безопасности на уровне министров (SCM), которое состоится в Вашингтоне в начале осени.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше