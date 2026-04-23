Нефть перекрыли: эксперт назвал причину остановки транзита в ФРГ

Остановка транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может быть связана с политическими причинами, передает «Лента.ру» со ссылкой на профессора СПбГУ Станислава Ткаченко.
По его словам, это может быть сигналом Берлину на фоне текущих отношений.
Ранее сообщалось, что с 1 мая поставки по этому направлению прекратятся. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов уточнял, что транзит через участок Атырау — Самара и далее на завод в Шведте будет сведен к нулю.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что нефть перенаправят по другим маршрутам. Он отметил, что решение связано с техническими возможностями трубопровода.
Поставки в Германию шли по северной ветке «Дружбы» через Россию и Белоруссию.
Эксперт также отметил, что ситуация может повлиять на отношения России и Казахстана. При этом ранее Москва позволила использовать свою инфраструктуру для поставок казахстанской нефти на немецкий рынок.
Казахстан рассматривал и другие маршруты экспорта, но они ограничены по возможностям.
