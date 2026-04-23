Нефть перекрыли: эксперт назвал причину остановки транзита в ФРГ

Остановка транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» может быть связана с политическими причинами, передает «Лента.ру» со ссылкой на профессора СПбГУ Станислава Ткаченко.

По его словам, это может быть сигналом Берлину на фоне текущих отношений.

Ранее сообщалось, что с 1 мая поставки по этому направлению прекратятся. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов уточнял, что транзит через участок Атырау — Самара и далее на завод в Шведте будет сведен к нулю.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что нефть перенаправят по другим маршрутам. Он отметил, что решение связано с техническими возможностями трубопровода.

Поставки в Германию шли по северной ветке «Дружбы» через Россию и Белоруссию.

Южная ветка проходит через Украину и используется для поставок в Венгрию и Словакию. В феврале прокачка по ней остановилась из-за повреждения.

Эксперт также отметил, что ситуация может повлиять на отношения России и Казахстана. При этом ранее Москва позволила использовать свою инфраструктуру для поставок казахстанской нефти на немецкий рынок.

Казахстан рассматривал и другие маршруты экспорта, но они ограничены по возможностям.

Читайте также: Остановили поток: нефть Казахстана не пойдет в Германию — что случилось.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше