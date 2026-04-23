Детали операции «Поток» лягут в основу документальной ленты «Ленфильма»

ЛУГАНСК, 23 апр — РИА Новости. Детали операции «Поток» и другие малоизвестные эпизоды по освобождению курского приграничья лягут в основу документальной ленты киностудии «Ленфильм», сообщила РИА Новости гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко во время рабочей поездки в ЛНР.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что киностудия «Ленфильм» планирует запуск серии документальных фильмов на тему СВО, один из которых будет снят о событиях в приграничье Курской области.
«Это будет документальный фильм, он основан на реальных событиях», — сообщила Андрющенко.
По ее словам, в основу фильма-реконструкции лягут малоизвестные детали периода освобождения Курской области от ВСУ, в том числе операции «Поток».
«С нами приехал режиссер, который уже начал собирать этот материал и беседовать с людьми, которые принимали участие в этих событиях», — уточнила собеседница агентства.
По ее словам, к работе над фильмом в качестве консультантов будут привлекаться непосредственные участники событий.