«Еще один шаг»: в США сделали важное заявление о блокаде Ирана

Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.