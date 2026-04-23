«Еще один шаг»: в США сделали важное заявление о блокаде Ирана

«После начала войны блокада перестала быть инструментом принуждения и превратилась в еще один шаг на пути эскалации конфликта, предоставив Тегерану новые возможности», — говорится в публикации.
По словам издания, сейчас Соединенным Штатам уже поздно что-либо предпринимать, потому что в текущей ситуации блокада Ирана не принесет Вашингтону никакой выгоды.
«Предположений о том, что Ближний Восток может вернуться к довоенному статус-кво, больше не существует», — резюмировалжурнал.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.