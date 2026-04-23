В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. БПЛА атакуют Самарскую область, в результате атаки на промпредприятие погиб один человек, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области. Идет атака вражеских беспилотников на наш регион… В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — написал Федорищев в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. Информация уточняется.
