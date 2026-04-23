ТАСС: комбат ВСУ сбежал в Германию из-за угроз родных пропавших солдат

В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о командире элитного 53-го отдельного разведывательного батальона Самборуке.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после получения угроз от родственников пропавших без вести в Сумской области военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделения элитного 53-го отдельного разведывательного батальона утратили боеспособность в Краснопольском районе. Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне», — сказал собеседник агентства.