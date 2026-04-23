Один человек погиб, ещё два ранены в результате атаки ВСУ по Самарской области

ВСУ атакуют Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Уточняется, что в Самаре обломки одного из дронов ВСУ попали в крышу многоквартирного дома.

«В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован», — написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, в Новокуйбышевске были атакованы промышленные предприятия.

«По предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб», — сообщил Федорищев.

Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
