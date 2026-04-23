ТАСС: под Волчанском пропали целые подразделения мотопехотной бригады ВСУ

Волчанск — крупный населенный пункт Харьковской области. На начало 2023 года в нем проживали около 17 тыс. человек. Киев превратил город в большой укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории Волчанска.