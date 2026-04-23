ТАСС: под Волчанском пропали целые подразделения мотопехотной бригады ВСУ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Целые подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ пропали без вести в Волчанском районе Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Отчаявшиеся родственники солдат 57-й ОМПБр ищут целые подразделения мотопехотной бригады, пропавшие без вести в Волчанском районе», — сказал собеседник агентства.
Волчанск — крупный населенный пункт Харьковской области. На начало 2023 года в нем проживали около 17 тыс. человек. Киев превратил город в большой укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории Волчанска.
Бои за населенный пункт начались в мае 2024 года. Об освобождении Волчанска военнослужащими группировки войск «Север» стало известно 1 декабря 2025 года.