ТАСС: под Волчанском пропали целые подразделения мотопехотной бригады ВСУ

В российских силовых структурах отметили, что их ищут родственники солдат 57-й ОМПБр.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Целые подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ пропали без вести в Волчанском районе Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Отчаявшиеся родственники солдат 57-й ОМПБр ищут целые подразделения мотопехотной бригады, пропавшие без вести в Волчанском районе», — сказал собеседник агентства.

Волчанск — крупный населенный пункт Харьковской области. На начало 2023 года в нем проживали около 17 тыс. человек. Киев превратил город в большой укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории Волчанска.

Бои за населенный пункт начались в мае 2024 года. Об освобождении Волчанска военнослужащими группировки войск «Север» стало известно 1 декабря 2025 года.