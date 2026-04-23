Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блокада Ормуза бьет по США — признан провал давления на Иран

Морская блокада Ирана лишь ухудшает положение США в конфликте, пишет The National Interest.

Морская блокада Ирана лишь ухудшает положение США в конфликте, пишет The National Interest.

В публикации отмечается, что после начала боевых действий блокада перестала быть инструментом давления и стала фактором эскалации, расширив возможности Тегерана.

По оценке издания, в текущей ситуации такие меры не приносят Вашингтону выгоды.

Также указывается, что возврат к прежнему положению в регионе уже не рассматривается.

Две недели назад Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня и провели переговоры в Исламабаде, которые завершились безрезультатно.

Очередная встреча была запланирована на среду, однако иранская сторона отказалась от участия. По данным Tasnim, в Тегеране сочли контакты бесперспективными.

По информации IRNA, причиной отказа стали блокада в Ормузском проливе и требования США, которые в Иране считают завышенными.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, заявив о намерении сохранить блокаду иранских портов.

