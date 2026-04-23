Блокада Ормуза бьет по США — признан провал давления на Иран

В публикации отмечается, что после начала боевых действий блокада перестала быть инструментом давления и стала фактором эскалации, расширив возможности Тегерана.
По оценке издания, в текущей ситуации такие меры не приносят Вашингтону выгоды.
Также указывается, что возврат к прежнему положению в регионе уже не рассматривается.
Две недели назад Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня и провели переговоры в Исламабаде, которые завершились безрезультатно.
Очередная встреча была запланирована на среду, однако иранская сторона отказалась от участия. По данным Tasnim, в Тегеране сочли контакты бесперспективными.
По информации IRNA, причиной отказа стали блокада в Ормузском проливе и требования США, которые в Иране считают завышенными.
Позднее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня, заявив о намерении сохранить блокаду иранских портов.