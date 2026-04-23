В Пензенской области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник в Пензенской области.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 23 апр — РИА Новости. Беспилотник подавлен средствами РЭБ в Пензенской области, он упал недалеко от населенного пункта, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата, который упал на землю недалеко от населенного пункта. Пострадавших и разрушений нет. С обломками дрона работают службы экстренного реагирования», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».