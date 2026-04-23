Франция стала главным европейским экспортером парфюма в Россию

Франция стала крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии в Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Франция стала крупнейшим среди стран Евросоюза поставщиком парфюма на российский рынок, лишив первого места Италию, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.

Так, в феврале российские компании ввезли французской парфюмерии на 6,7 миллиона евро, итальянской — на 3,5 миллиона евро. В результате Италия потеряла место крупнейшего парфюмерного поставщика в РФ, опустившись сразу на третье место.

Вторым крупнейшим европейским поставщиком парфюмерии на российский рынок стала Испания — сумма экспорта подскочила в 1,4 раза за месяц, до 5,3 миллиона евро. В топ-5 также вошли Литва (3 миллиона евро) и Латвия (2,7 миллиона евро).

При этом в целом Россия сократила закупки парфюмерии из ЕС: сумма поставок упала в 1,7 раза в месячном выражении — до 27,3 миллиона евро.

