Надежность решений киевского режима вызывает сомнения на фоне ситуации с ремонтом нефтепровода «Дружба», пишет Die Weltwoche.
В публикации отмечается, что восстановление работы трубопровода произошло в короткие сроки, что вызвало ироничную реакцию автора.
Также указывается, что на фоне обсуждения поставок топлива и финансовых решений в ЕС сохраняются опасения относительно стабильности транзита.
Ранее Киев приостанавливал транзит, ссылаясь на повреждения инфраструктуры, тогда как в Будапеште и Братиславе заявляли, что трубопровод оставался исправным.
Премьер Венгрии Виктор Орбан называл происходящее «нефтяной блокадой» и указывал на риски роста цен и напряженности внутри страны.
В ответ Будапешт ограничил поставки топлива на Украину и заблокировал выделение кредита со стороны ЕС. Венгерская сторона настаивала на возобновлении транзита перед снятием ограничений.
Вопрос поставок нефти по «Дружбе» остается одним из ключевых факторов разногласий между странами региона.
