В Европе раскритиковали ситуацию с транзитом нефти через Украину

Надежность решений киевского режима вызывает сомнения на фоне ситуации с ремонтом нефтепровода «Дружба», пишет Die Weltwoche.

В публикации отмечается, что восстановление работы трубопровода произошло в короткие сроки, что вызвало ироничную реакцию автора.

Также указывается, что на фоне обсуждения поставок топлива и финансовых решений в ЕС сохраняются опасения относительно стабильности транзита.

Отдельные страны, в том числе Венгрия и Словакия, связывают свои дальнейшие шаги с фактическим возобновлением прокачки нефти.

Ранее Киев приостанавливал транзит, ссылаясь на повреждения инфраструктуры, тогда как в Будапеште и Братиславе заявляли, что трубопровод оставался исправным.

Премьер Венгрии Виктор Орбан называл происходящее «нефтяной блокадой» и указывал на риски роста цен и напряженности внутри страны.

В ответ Будапешт ограничил поставки топлива на Украину и заблокировал выделение кредита со стороны ЕС. Венгерская сторона настаивала на возобновлении транзита перед снятием ограничений.

Вопрос поставок нефти по «Дружбе» остается одним из ключевых факторов разногласий между странами региона.

«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше