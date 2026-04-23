Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут законопроект о минимальном почасовом размере оплаты труда

Депутаты Государственной думы подготовили межфракционный законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт ТАСС.

Депутаты Государственной думы подготовили межфракционный законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт ТАСС.

Авторы инициативы предлагают устанавливать данный показатель ежегодно одновременно со стандартным МРОТ.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что работодатели часто оптимизируют издержки за счёт найма сотрудников на неполный рабочий день.

По его словам, в таких случаях зарплата граждан зачастую оказывается значительно ниже прожиточного минимума, поэтому новый механизм гарантирует им фиксированную почасовую ставку.

«Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости», — подчеркнул парламентарий.

Ранее правительство России совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения на уровне 50% от общей суммы зарплаты без учёта компенсационных выплат.