«Рособоронэкспорт»: РФ готова производить лицензионное стрелковое оружие в Азии

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 23 апреля. /ТАСС/. Россия готова к поставкам современного российского стрелкового оружия в страны Юго-Восточной Азии, а также открыта к проектам по организации его лицензионного производства в этом регионе. Об этом ТАСС заявил официальный представитель «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026.
«Рособоронэкспорт» готов как к поставкам современного российского стрелкового оружия, так и к реализации проектов по организации его лицензионного производства в странах Юго-Восточной Азии. Новое российское стрелковое оружие соответствует современным требованиям и стандартам, ряд образцов успешно испытан в вооруженных конфликтах. Оно прекрасно подходит к климатическим и природным условиям Юго-Восточной Азии благодаря своей высокой надежности. Большое значение имеет применение передовых российских технологий хромирования и снижения термонагрузки", — подчеркнули в организации.
В «Рособоронэкспорте» отметили, что калибры предлагаемого на рынок Юго-Восточной Азии стрелкового оружия соответствуют наиболее популярным в регионе: 9×19 мм Luger, .223 Remington, 308 Winchester.
На DSA «Рособоронэкспорт» демонстрирует продукцию по принципу «комплекса» («оружие-боеприпас-прицел») новейшие образцы: линейку стрелкового оружия производства АО «Концерн “Калашников”, в том числе автоматы АК-15, АК-19, АК-308, ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20, линейку 9 мм пистолетов Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, снайперскую винтовку Чукавина СВЧ.
Выставка DSA проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля.